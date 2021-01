Flor do Caribe

Ester se propõe a encontrar uma prova concreta de que Dionísio é Klaus Wagner. Isabel avisa a Dom Rafael que Gonzalo foi morto. Quirino e William dão abrigo a Nicole. Ester e Cristal se entendem. A mando de Dionísio, Castro entrega o dinheiro para Hélio e o informa que precisa sair do país sem ser visto. Candinho descobre que Dionísio sempre soube que era seu pai. Cassiano resolve criar uma armadilha para Hélio. Amaralina consegue pegar o documento de Hélio para Duque. Dom Rafael procura Cassiano.

Haja coração

Penélope mente para Beto sobre o apartamento em que mora com as amigas. Bruna coloca a família de Giovanni contra ele, dizendo a Francesca que o filho se aliou a Aparício. Murilo pensa que Afonso está viajando e se prontifica a ajudar Carol. Bruna descobre que Giovanni contou para Camila que ela foi sua namorada e deduz que a moça mentiu para ela. Fedora sugere que Leozinho seduza Safira para conseguir seu apoio na candidatura à presidência do Grand Bazzar. Rebeca se irrita com o sucesso que Aparício faz com Penélope e Leonora. Dinalda encontra a carteira de Aparício e descobre que ele é o presidente do Grand Bazzar.

A força do querer

Rubinho se emociona com o presente de Bibi. Caio confidencia a Selma que a polícia está pronta para invadir a comunidade dominada por Rubinho. Selma questiona Caio sobre Bibi. Simone confronta Dita sobre acobertar as atitudes de Silvana. Ritinha despista as desconfianças de Zu. Ruy e Zeca se lembram da profecia do índio. Cibele briga com Ruy por causa de Ivana. Ruy revela a Dantas que Cibele fez um exame de DNA em Ruyzinho sem o seu consentimento. Rubinho se insinua para Carine e presenteia Bibi. Garcia pede a Aurora que não apresente Rubinho a Elvira. Jeiza descobre que Zeca e Ritinha se beijaram.

A novela Malhação não é exibida aos sábados

