Órfãos da Terra

Camila inicia seu depoimento. Dalila reclama de ter a alta adiada. Padre Zoran convida Missade a voltar a dar aulas no Instituto. Benjamin sente ciúmes de Letícia. Letícia fica encantada com o trabalho de Faruq no hospital público . Cibele repreende Aline e Miguel por serem preconceituosos. Camila não revela toda a verdade em seu depoimento. O Juiz convoca Rania para depor. Youssef avisa a Amin que a alta de Dalila foi adiada. Bóris se emociona com relato de Sara, Ali e Muna sobre Mamede. O promotor tenta intimidar Rania. Benjamin explica seu projeto secreto para Letícia. O advogado obriga Camila a revelar o que omitiu em seu primeiro depoimento. O Juiz decide sua sentença e pede que Rania esteja presente. Dalila promete se vingar de Camila.

Bom Sucesso

Eric não aceita as desculpas de Alberto e afirma que irá lhe tirar tudo o que ama. Diogo fica surpreso ao saber por Alberto que Eric assumirá as dívidas da Prado Monteiro. Alberto pensa em vender a mansão para pagar as dívidas e evitar que Eric fique com a Editora. Gabriela conta para Paloma que está namorando Vicente. Eric demite Diogo. Diogo teme que Eric conte a Nana que o estava ajudando a sabotar a Editora. Jeniffer conta a Luan que conseguiu o emprego na loja Chic Store. Marcos alerta Paloma de que Eric está usando a costureira para se vingar de Alberto. Alberto conta a Marcos que demitiu Paloma por conta da chantagem que Diogo e Nana fizeram com ele.

A Dona do Pedaço

Maria da Paz e Amadeu socorrem Chiclete. Maria alerta Vivi, que visita o ex-namorado no hospital. Chiclete é rude com Vivi. Vivi aceita o anel de noivado de Camilo. Régis apresenta Arthur a Maria da Paz. Rock e Paixão trocam provocações. Cássia desabafa com Merlin. Vivi conhece Berta, governanta da nova casa de Camilo. Camilo orienta Berta a vigiar Vivi. Joana aceita ir à luta de Rock. Fabiana pede que Abel lhe compre um ingresso para a luta de Rock. Téo repreende Kim por sair com Paixão e Márcio ao mesmo tempo. Maria da Paz contrata Jenifer e Tonho para a nova confeitaria. Marlene constata que Antero gosta de Evelina e Maria da Paz a conforta. Evelina aceita se casar com Antero. Otávio e Beatriz decidem se separar. Chega o dia do casamento de Vivi.

A novela Malhação não tem exibição aos sábados.