Flor do Caribe

Alberto avisa a Ester que ela terá que depor contra Cassiano. Samuca pede para Ester não prejudicar Cassiano. Guiomar canta no bar Flor do Caribe, e Duque se encanta. O delegado avisa para Cassiano que ele poderá ser condenado por lesão corporal contra Alberto. Ester tenta defender Cassiano no seu testemunho à polícia, mas não consegue. Duque avisa a Olívia que Amaralina sumiu. Alberto provoca Cassiano e insinua que o rival será preso.

Haja Coração

Leozinho confirma o plano com Dinamite. Lucrécia questiona Agilson sobre a noite anterior. Carmela humilha Shirlei e depois desabafa com Adônis sobre a raiva que sente da irmã. Agilson ameaça Leozinho. Francesca e Tancinha falam sobre o beijo de Beto e Tancinha. Carmela e Adônis se beijam para provocar Shirlei. Leozinho e um comparsa sabotam a aeronave. Aparício pede ao advogado para dar entrada no divórcio. Teodora expulsa o marido de casa, mas Fedora intercede por Aparício. Rebeca recebe uma mensagem de Teodora e vê que foi demitida. Leozinho finge que está doente para não viajar com Fedora.

A Força do Querer

Ruy questiona Caio se Eugênio está tendo um caso. Caio afirma a Ruy que Cibele pode prejudicá-lo. Nonato conta para Biga o que descobriu sobre Silvana. Bibi garante que ajudará Rubinho, e Aurora se preocupa. Eugênio se desentende com Joyce. Caio conversa com Jeiza sobre seu depoimento contra Rubinho. Nonato confessa a Biga sua compaixão por Silvana. Bibi confronta Jeiza, que se irrita com Caio. Ivana apoia Cláudio em sua recuperação. Joyce desabafa com Zu. Bibi culpa Jeiza pela manutenção da prisão de Rubinho. Jeiza comemora mais um desafio de luta no MMA. Caio beija Bibi.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.