A Vida da Gente

Eva sente um mal-estar, e Manuela implora que Rodrigo vá embora. Laudelino fica desolado com a ausência de Iná. Marcos se surpreende com a frieza de Vitória ao falar sobre Ana. Lúcio avisa a Manuela que farão novos exames em Eva pela manhã. Marcos chega ao hospital para confortar Manuela. Laudelino tenta animar Iná. Jonas insiste em conversar com Rodrigo, que não dá atenção ao pai. Vitória se enfurece ao saber que Marcos deu uma carona para Alice e vai tirar satisfações com ela.

Amor de Mãe

Álvaro propõe tirar a vida de Camila, se Thelma aceitar vender seu restaurante para ele. Thelma pede perdão a Camila e Danilo, e os dois estranham. Lurdes tem um mau pressentimento. Raul e Vitória contam para Sandro que Marconi morreu a mando de Álvaro. Ryan comemora a chegada do livro de Marina. Lurdes pede que Camila não saia de casa. Sandro confronta Álvaro. Durval ajuda Danilo a encontrar as mulheres que deram à luz no Hospital do Passeio no dia em que ele nasceu. Érica confidencia com Ryan seu envolvimento com Davi. Davi descobre que Álvaro é o dono do Condomínio Floresta. Camila sai de casa e é seguida por Veiga. Danilo descobre que Thelma não perr1deu seu filho bebê. Camila é atropelada, e Lurdes se desespera.

Reprise do último capítulo da novela Haja Coração

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.