Flor do Caribe

Alberto diz a Guiomar que se sente melhor depois de ter ido à consulta médica. Guiomar estranha o comportamento carinhoso do filho. Donato e Bibiana visitam Hélio na cadeia e prometem que conseguirão um advogado para o filho. Juliano se preocupa com a educação de Janaína. Aurora escuta a conversa telefônica de Dionísio e Otto e conclui que Dionísio planeja fugir. Ester e Cassiano percebem que Alberto enganou os dois e raptou Laurinha. Cassiano e Ester procuram Laurinha na casa de Alberto.

Haja Coração

Apolo afirma a Dulce e a Isabel que Bia ficará com ele. Tancinha consegue fazer os passos de balé, e Paloma não gosta. Carmela pensa em desistir do plano contra Shirlei, e Jéssica a repreende. Bia ouve que Dulce quer levá-la para o exterior e fica apavorada. Rebeca decide perdoar Aparício e faz uma proposta inusitada para ele. Dinalda convence Leonora a fazer o comercial na Peripécia. Leozinho pede para Fedora se afastar de Camila. Camila conversa com Ariovaldo sobre Giovanni. Carol implora ajuda a Tancinha e Apolo. Shirlei cai na armadilha de Jéssica, e Carmela fica com remorso. Lucrécia questiona Safira sobre as saídas noturnas de Agilson. Camila procura Giovanni. Shirlei é presa. Tamara tenta obrigar Beto a não contar a verdade para Tancinha.

A Força do Querer

Ruy vai ao encontro de Zeca, e Ritinha se desespera. Silvana agradece Dantas por ter assumido a culpa do desfalque na empresa. O agiota cobra a dívida de Silvana. Carine liga para Rubinho, que disfarça para Bibi. Nazaré e Cândida desconfiam ao ver o carro de Ruy rondando a vizinhança. Abel liga para Nazaré. Caio aconselha Eugênio a contestar a ação de paternidade movida por Irene. Jeiza incentiva Zeca a não desistir de sua vida no Rio de Janeiro. Eurico cuida de Silvana, que fica atônita com a dívida com o agiota. Ruy vê quando Jeiza se afasta de Zeca. Dedé liga para Aurora, e a polícia acredita que ela saiba o paradeiro de Rubinho e Bibi. Jeiza conclui que Caio namorou Bibi. Ruy atira contra Zeca.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.