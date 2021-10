Nos Tempos do Imperador

Eudoro vai atrás da carruagem que sequestrou Dolores, e Tonico exige que Nélio impeça os convidados de irem embora. Leopoldina e Bernardinho trocam olhares. Eudoro resgata Dolores e acusa Pilar. Prisca e Hilário não querem que Vitória deixe o Brasil. Luísa tem uma nova indicação para o pretendente de Isabel. Tonico se casa com Dolores. Vitória descobre que está falida. Dolores afirma que não se aproximará de Tonico.

Pega-Pega

Arlete despista Júlio sobre sua ida ao Carioca Palace. Cíntia desabafa com Nelito e conta que não quer mais saber de Júlio. Madalena aceita ajudar Dílson no quiosque. A herança de Dona Marieta é liberada, e a advogada consegue pagar a fiança de Sandra Helena. Júlio mostra a Malagueta a gravação que fez com sua declaração sobre a participação no roubo e avisa que irá denunciá-lo, caso insista em prejudicar Arlete.

Império

José Alfredo cobra explicações de Maria Marta sobre seu casamento com Silviano. Du conversa com João Lucas. Antoninho convida José Alfredo para desfilar na escola União de Santa Tereza. Silviano chora olhando foto de seu casamento com Maria Marta. Josué e José Alfredo procuram álbum que Maurílio deu para Maria Marta. Magnólia decide comprar um camarote para o carnaval. Érika parabeniza Téo por sucesso da campanha de doação de sangue para Cláudio. Xênia arma plano para boicotar fantasia de Juju. Xana e Naná levam Luciano para casa de acolhimento. Maria Marta conta para Maria Clara que José Alfredo descobriu seu segredo com Silviano. Naná conta para Xana que quer casar com Antônio para adotar Luciano e Xana fica decepcionada. Maria Isis, Antônio e Vicente visitam Cláudio no hospital. Maria Clara vê José Pedro conversando com Merival. Téo Pereira recebe flores.