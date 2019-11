Éramos Seis

Olga desmaia quando Zeca a vê vestida de noiva. Ela pensa em desistir do casamento e Clotilde tenta acalmar a irmã. Almeida se desespera ao acordar no quarto de Marion. João tenta se desculpar com Shirley. Almeida decide ir para Itapetininga. Virgulino consegue o telefone da casa de João. Lola arruma o vestido de Olga. Almeida chega para o casamento, e Clotilde se entristece.

Bom Sucesso

Alice conta a Paloma que está brigada com Luan por causa de Waguinho. Yuri aceita trabalhar na Editora. Esther vê Francisca beijando Ramon. Francisca se declara para Ramon. Ramon pede a Esther que não conte a Paloma sobre o beijo de Francisca. Marcos convida Paloma para passar o fim de semana em Búzios. Alberto diz a Marcos que Evelyn não está preparada para assumir o lugar de William e sugere a Mário que a funcionária faça estágio como editora. Alberto pergunta a Nana se é verdade que o filho que ela espera pode ser de Mário. Paloma surpreende Marcos ao aceitar seu convite para ir a Búzios.

A Dona do Pedaço

Téo conta a Yohana que tem a prova de que Jô assassinou Jardel. Maria da Paz afirma que ajudará Régis a se reerguer. Com a ajuda de Kim, Yohana encontra o celular de Téo no estúdio. Camilo humilha Vivi. Tonho diz a Lyris que ficou magoado com ela. Evelina pede dinheiro a Leandro para ajudar Jô. Yohana procura a foto de Jô no celular de Téo. Agno ajuda Evelina. Yohana e Camilo pedem a ordem de prisão contra Jô. Téo pede que Yohana não o deixe sozinho. Camilo ameaça Chiclete e ele alerta Beatriz sobre o estado de Vivi. Beatriz e Zé Hélio visitam Vivi e Camilo os destrata. Yohana e Camilo prendem Jô.

A novela Malhação: Toda Forma de Amar não tem exibição aos sábados.