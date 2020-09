Flor do Caribe

Cassiano admira Cristal. Chico tenta impedir o casamento de Ester, dizendo que Cassiano está vivo. Dom Rafael e Cristal discutem. Chico avisa ao comandante que falou com Cassiano ao telefone e que ele lhe pediu ajuda. Cassiano e Duque voltam a cavar o túnel e encontram a saída no teto da mina. Donato sai da prisão. Bibiana avisa a Donato que Hélio se formou e trabalha no Grupo Albuquerque. Dom Rafael descobre que Duque e Alberto fugiram da cela e manda seus capangas atrás dos prisioneiros.

Totalmente demais

Natasha anuncia que se separou de seu marido. Gilda avisa aos filhos que Dino está foragido. Maurice e Stelinha escutam Natasha dizer que herdará uma fortuna e planejam reaproximar Arthur da ex-modelo. Arthur lê a matéria sobre Carolina escrita por Leila e procura a jornalista. Hugo afirma a Gilda que irá esperar por ela. Arthur sai com Natasha e, ao encontrar Eliza e Jonatas, decide beijar a ex-mulher.

Reprise do último capítulo de Fina Estampa.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.