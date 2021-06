A Vida da Gente

Eva fica irritada quando Ana diz que vai embora e exige que a filha deixe sua casa o quanto antes. Renato decide pedir demissão. Alice vai atrás de Renato e o encontra em um bar. Iná diz a Ana que acredita que Eva a manipula. Lui vai viajar e se despede de Nanda e Francisco. Júlia não se anima com as compras, e Ana e Rodrigo ficam decepcionados. Rodrigo avisa a Nanda que Lui sofreu um enfarte.

Salve-se Quem Puder

Dominique brinda o sucesso da operação. Alexia confessa que ficou sensibilizada com a declaração de amor de Renzo, e Zezinho escuta. Hugo se surpreende quando Helena revela que acredita ter visto Mário no Empório. Hugo queima a foto de Mário e Luna deixando Helena abalada. Téo deixa claro para Úrsula que não voltará a namorá-la. Luna fica chocada ao saber por Alejandro que Mário encontrou Helena. Rafael e Júlia se conhecem num bar. Bia concorda com a proposta de Isaac de fraudar o seu atestado de saúde para competir. Luna convida Alejandro para almoçar. Alan e Kyra têm a primeira noite de amor. Nanico deixa Alexia, Kyra e Luna chocadas ao informar que as provas foram destruídas na explosão da delegacia. Nanico entrega as novas identidades e os locais para onde cada uma das três moças irá morar. As três ficam arrasadas.

Império

José Alfredo se irrita ao ver Cora no restaurante. Maria Marta e José Alfredo discutem com Cristina e um cliente fotografa o escândalo. Elivaldo se envergonha com o comportamento de Cora. Vicente se preocupa com Cristina. José Alfredo comunica que Maria Ísis vai trabalhar no restaurante de Enrico. Cora avisa a Fernando que Cristina discutiu com Vicente. Téo compra as fotos do cliente do restaurante e publica uma nota sobre o escândalo. José Alfredo pede o divórcio para Maria Marta. Maria Marta revela para José Alfredo que conheceu Maurílio em Monte Roraima.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.