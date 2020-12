Flor do Caribe

Samuca liga para Ester e avisa que está no barco com Alberto. Temendo por seu filho, Ester mente para a polícia. Carol sugere a Lino que viajem para o Rio de Janeiro para encontrar Maria Adília. Cassiano desconfia de que Ester esteja sendo ameaçada por Alberto. Isabel marca um encontro com Ester. Dionísio despede Doralice, depois de acusá-la pelo roubo de seu relógio. Veridiana permite que Lino viaje com Carol para o Rio de Janeiro. Ester fica surpresa ao entrar na república dos tenentes.

Haja Coração

Ao ver Camila, Bruna trata Giovanni com agressividade, e ameaça prendê-lo caso o rapaz se aproxime de qualquer membro da família Abdala. Agilson desconfia que Leozinho esteja envolvido na tentativa de assalto a Aparício. Francesca e Rodrigo se sentem atraídos durante a aula de dança. Henrique diz a Penélope que não pode ser seu namorado se ela sente vergonha de estar em sua companhia. Tancinha agradece a Beto por realizar seu sonho. Rodrigo manda flores para Francesca. Dinamite acredita que Leozinho não quer mais seguir com o plano de tirar o dinheiro da família de Fedora. Agilson encontra uma forma de se livrar de Lucrécia.

A Força do Querer

Cláudio e Ivana chegam a Angra dos Reis. Joyce conversa com Simone sobre a viagem da filha. Eurico exige que Eugênio convença Joyce a abrir mão de sua parte na empresa. Bibi perde o emprego no salão. Silvana ganha no jogo e consegue comprar um novo carro. Ivana e Cláudio se amam. Cibele tenta se entender com Anita. Bibi pede para ir com Cirilo ao presídio. Ritinha confronta Joyce. Ivana chega da viagem angustiada e Joyce tenta confortar a filha. Almerinda se interessa por conhecer o ônibus Balada Jeiza. Edinalva fala da mãe de Zeca para Marilda. Cláudio dá um ultimato em Ivana. Caio pede que Cirilo não ajude mais Bibi. Silvana teme que Irene faça algo contra Joyce. Simone exige que Ivana converse com a psicóloga. Rubinho avisa a Bibi que ela terá uma surpresa. Almerinda contrata o Balada Jeiza para fazer o seu show.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.