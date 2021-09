Magazine Confira o resumo das novelas deste sábado, 18 de setembro de 2021

Nos Tempos do Imperador Batista garante a Lupita que a afastará de Borges. Pedro e Caxias sofrem uma derrota na câmara, orquestrada por Tonico. Guebo conforta Samuel, que sofre com a ausência de Pilar. Luísa lamenta com Teresa a partida repentina de Pilar. Pega Pega Valquíria e Sandra Helena discutem pela heranca de dona Marieta. Malagueta declara seu amo...