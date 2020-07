Novo Mundo

Fred se surpreende com o que Anna sabe sobre Thomas. Joaquim tenta convencer Peter a se entender com Bonifácio. Fred revela a Anna o que aconteceu com seu pai. Thomas questiona Licurgo e Germana sobre Elvira. Greta fica frustrada por Ferdinando não querer sua companhia. Bonifácio explica a Dom Pedro por que é contra a Constituição. Domitila pede ajuda financeira a Thomas. Anna conta para Joaquim como descobriu as coordenadas do Galeão Espanhol. Hassan e Jacinto disputam a atenção de Elvira. Anna recebe uma intimação para comparecer à Embaixada da Inglaterra.

Totalmente Demais

Zé Pedro avisa a Carolina que Dorinha teve alta do hospital. Dorinha surge na redação da revista Totalmente Demais, agindo como se fosse Carolina. Gilda descobre que Germano e Lili são patrocinadores do concurso de Eliza. Gilda revela a Lourdes que Eliza é filha de Germano. Germano se assusta ao saber que Gilda é mãe de Eliza.

Fina Estampa

Griselda hesita em revelar o segredo de Tereza Cristina. Esther fala com Danielle sobre Beatriz. Ferdinand arma um plano contra Quinzé. Álvaro decide contar o segredo de Tereza Cristina para Zambeze. Íris garante a Alice que não irá mais chantagear ninguém. Álvaro implora a Griselda que não conte o segredo de Tereza Cristina. Renê Junior desliga o celular na cara de Tereza Cristina. Renê aceita a sugestão de Tereza Cristina e leva para Griselda o cheque com o valor de seu investimento no Brasileiríssimo.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.