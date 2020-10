Flor do Caribe

Alberto avisa a Ester que pedirá a guarda das crianças caso ela se separe dele. Ester finge acreditar em Gonzalo e afirma para o delegado que ele deve prender Cassiano. Ester pede a Doralice que ligue para Cassiano e avise para ele se esconder. Doralice insiste que Juliano esconda Cassiano em seu barco. Ester avisa a Cassiano que Alberto trouxe um delegado para prendê-lo. Olívia não deixa Gonzalo entrar em sua casa. Alberto mostra a Ester o CD e a carta de Cristal para Cassiano. Ester se sente traída por Cassiano.

Haja Coração

Apolo agride Beto. Adônis não reconhece Nair como sua mãe, e Larissa se irrita. Francesca, Tito e Nair ajudam a apartar a briga entre Apolo e Beto. Camila desperta do coma, mas não reconhece Lucrécia e Agilson. Aparício alerta Fedora e Teodora sobre Leozinho. Leozinho seduz Fedora. Bruna se incomoda quando Giovanni menciona Camila. Carmela se insinua para Beto, que deseja apenas saber de Tancinha. Leozinho manipula Fedora para que a menina se convença a casar com ele.

A Força do Querer

Ritinha aceita bem a gravidez de Cibele. Eugênio não consegue falar com Joyce sobre sua amizade com Irene. Silvana paga um alto valor para um dos jogadores de pôquer, mas acaba cancelando o cheque. Ivana chora diante da psicóloga. Bibi escuta a gravação feita no carro de Rubinho com seu celular. Silvana foge do cobrador do jogo de pôquer. Irene procura Caio no escritório para tentar encontrar Eugênio. Joyce percebe a desconfiança de Zu em relação ao filho que Ritinha espera. Ritinha e Zeca se encontram. Abel e Edinalva discutem por causa de seus filhos. Ritinha

faz perguntas sobre Zeca. Ritinha conta que está grávida e Zeca fica abalado. Ritinha confessa a Bibi que ficou sensibilizada com o encontro com Zeca. Jeiza sente ciúmes de Ritinha. Bibi fala de Caio para Ritinha. Caio alerta Eugênio sobre Irene. Joyce fala com a psicóloga de Ivana. O cobrador de Silvana surge na portaria do prédio dela. Cibele volta para casa.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.