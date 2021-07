A Vida da Gente

Nanda fica irritada ao saber que Francisco está com Rodrigo, mas se emociona ao encontrá-lo. Eva reclama da igreja que Ana e Lúcio escolhem para o casamento. Sofia e Cecilia vencem suas partidas no campeonato de tênis e vão se enfrentar novamente na final. Lourenço é demitido e conta com a ajuda de Rodrigo.

Império

Cora consegue enganar os sobrinhos e se livrar de Jairo. Cláudio enfrenta Enrico. Enrico invade a cozinha e cumprimenta Vicente. Cora tenta falar com Cristina sobre Vicente. José Alfredo manda Josué providenciar a viagem de Espinoza para o Rio de Janeiro. Juliane acerta as contas com Carmem. Vicente é ovacionado pelos convidados e recebe um beijo de Maria Clara. Maria Marta convida Maurílio para dormir em sua casa. Cristina se encontra com Vicente. Maurílio avisa a José Alfredo que irá responsabilizá-lo se algo acontecer com ele. Salvador enfrenta Carmem. Maurílio pede Maria Marta em casamento. Cora descobre que Reginaldo é o pai de Jairo. Antoninho pede que Juliane volte a ser a rainha da bateria de sua escola de samba. Beatriz se sensibiliza com o estado de Leonardo. Jairo encontra o diamante escondido em sua casa. Reginaldo negocia o diamante rosa com José Alfredo.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados