A Vida da Gente

Alice conta para Cícero e Suzana o que aconteceu no encontro e promete não querer mais saber nada sobre seu pai biológico. Quinze dias se passam. Jonas e Cris voltam de viagem. Maria avisa a Manuela que elas conseguiram sua primeira cliente para o bufê. Nanda fica furiosa ao descobrir que Cris está grávida. Eva reclama com Rodrigo da intimacão que recebeu. Lorena e Matias conversam entrosados, e Laudelino e Iná observam o casal. Rodrigo, Manuela e Júlia se divertem em um parquinho. Nanda avisa ao pai que deixará o país.

Salve-se Quem Puder

Helena repreende Luna/Fiona e pede que ela saia de sua casa. Dominique discute com Lúcia na frente de Renzo. Alexia/Josimara diz a Rafael que preparará uma sessão espiritual para ele conversar com Kyra. Renzo avisa a Lúcia que ajudará Rafael. Helena comenta com Úrsula que Luna/Fiona a deixa intrigada. Téo narra para Luna/Fiona como salvou uma menina no furacão do México, sem saber que está diante dela. Juan deixa claro a Gabi que sempre amará Luna. Petra não gosta de saber que Alan promoverá um jantar para Kyra/Cleyde conhecer melhor os filhos do advogado. Luna confessa a Ermelinda que está sentindo algo por Téo. Alexia conta a Kyra sobre os problemas que Rafael enfrenta. Zezinho beija Bel para provocar Alexia/Josimara.

Império

Cora discute com Eliane e insiste que ela diga para Cristina que ela é filha de José Alfredo. Robertão vai à casa de Maria Ísis. Cora imita a letra de Eliane e escreve uma carta para Cristina. Cora certifica-se da morte da irmã e chama uma ambulância. Enrico gosta da animação de Vicente. José Alfredo exige que o advogado liberte João Lucas. Cora entrega para Cristina a carta que escreveu em nome de Eliane. Cora arruma o quarto de Eliane e o assume como seu. Du observa José Alfredo chegar à delegacia. Danielle garante a José Pedro que ele será o sucessor de José Alfredo. Maria Clara e Enrico marcam o casamento. Érika comenta com Téo que Cláudio faz passeios noturnos. Cristina decide procurar a suposta carta de Eliane. Cora faz um escândalo durante o velório da irmã e Xana percebe o seu fingimento. Lorraine decide falar com Maria Marta. José Pedro questiona José Alfredo sobre a sucessão da empresa. Elivaldo agride um preso na cadeia. Cristina encontra a falsa carta de Eliane.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.