Novo Mundo

Joaquim comenta com Dom Pedro sobre sua conversa com Chalaça. Germana faz ameaças a Elvira. Thomas diz a Domitila que Anna é sua prisioneira. Joaquim fala com o gerente do hotel onde Domitila está hospedada. Dom Pedro promove Joaquim. Chalaça promete se vingar de Domitila. Peter não consegue contar para Libério quem é o pai de Cecília. Idalina pede a Cecília que se afaste de Libério. Leopoldina implora que Peter salve a vida de seu filho. Thomas arma um encontro entre Domitila e Dom Pedro. Dom Pedro se sente atraído por Domitila e os dois se beijam. Patrício leva Anna para consolar Leopoldina e Thomas exige que Nívea acompanhe a esposa. Elvira implora que Joaquim a trate como esposa. Idalina se desespera ao constatar que Cecília fugiu de casa. Cecília se encontra com Libério na biblioteca. Licurgo tenta agarrar Elvira. Dom Pedro e Domitila se amam. Piatã termina seu compromisso com Jacira.

Totalmente Demais

Carolina comemora o resultado positivo de gravidez, sem saber que se trata do exame de Emanuelly. Cordeiro avisa a Gilda que Dino lhe deve dinheiro. Carolina mostra o teste de gravidez para Arthur, que fica perplexo. Carolina anuncia a eliminação de Eliza, e Débora tenta impedi-la. Emanuelly anuncia sua gravidez e a desistência do concurso. Eliza comemora com Arthur sua permanência na disputa. Carolina descobre que o resultado de seu teste de gravidez foi negativo. Arthur procura Carolina e afirma que gostaria de cuidar da jornalista.

Fina Estampa

Renê se desespera por notícias de Tereza Cristina. Paulo e Vanessa dormem juntos. Tereza Cristina passa a noite com Pereirinha. Tereza Cristina pede para Álvaro, Zambeze, Íris e Alice confirmarem para Renê que ela passou a noite na pousada. Letícia coloca Carolina de castigo após descobrir o plano da filha. Teodora convence Quinzé a sair com ela e Quinzinho. Rafael implora para se aproximar de Amália. Renê liga para Griselda.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.