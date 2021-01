MALHAÇÃO VIVA A DIFERENÇA

Cícero deixa a casa de Josefina, e Benê questiona a mãe. Tato cuida de Aldo, que resiste à atenção do filho. Mitsuko afirma que não quer mais saber de Tina. Keyla observa Tato e Aldo. MB desabafa com Lica, que apoia o amigo. Keyla insiste para que Roney converse com Aldo. Marta e Luís pedem que Leide tome conta de MB. Ellen divulga o vídeo feito por Dogão, elogiando Dóris e o Cora Coralina. Flávio afirma a Dóris e Bóris que pedirá o rastreamento do autor do crime cibernético contra a diretora.

FLOR DO CARIBE

Bibiana e Donato perguntam para Hélio se ele conhece Arruda, e percebem que o filho pode estar envolvido no sequestro de Samuel. Bibiana pede a Juliano que vá à polícia contar que viu Hélio e Arruda no resort. Lino afirma a Carol que a ama e que quer se casar com ela. Juliano dá um prazo de uma semana para Hélio ir à polícia confessar seu envolvimento no sequestro de Samuel. Samuel descobre que a explosão na mina revelou uma jazida de turmalina da Paraíba no local e conta a novidade para Cassiano.



HAJA CORAÇÃO

Camila pressiona Giovanni, que decide contar como conheceu Bruna. Aparício revela que existe um documento comprovando que Teodora deu 2% das ações do Grand Bazzar para Safira. Tamara marca um jantar com Penélope e surpreende a mãe com a presença de Henrique. Camila se oferece para investigar a explosão no depósito do Grand Bazzar, a fim de inocentar Giovanni. Beto arma uma surpresa para Tancinha e Francesca.

A FORÇA DO QUERER

Irene rouba o carro de Eugênio. Zeca recebe uma mensagem de Ritinha e tem um pressentimento. Abel e Nazaré se preocupam com Zeca. Silvana afirma para Eurico que se internará em uma clínica de reabilitação, e os dois se beijam. Caio repara que Irene resgatou os brincos perdidos em sua casa e comenta com Leila. Bibi provoca Caio com uma declaração de amor a Rubinho. Aurora exige que Bibi leve Dedé de volta para sua casa. Caio e Eurico acompanham Silvana até a clínica. Eugênio se desespera ao não encontrar a chave reserva de seu carro, e Irene comemora. Dantas confronta Mira. Silvana furta o talão de cheques de Dantas. Ritinha conta para Joyce que viu Eugênio pegar um táxi para ir ao trabalho. Ivana anuncia que precisa conversar com a família. Irene devolve a chave do carro de Eugênio a Joyce.