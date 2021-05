A Vida da Gente

Ana e Rodrigo tentam disfarçar o desconforto. Laudelino teme que o plano de Iná para unir Aurélia e Wilson dê errado. Vitória repreende Miguel e Sofia por descansarem no meio do treino. Ana confessa a Alice que se sente incomodada com a presença de Rodrigo. Nanda tira satisfação com Jonas pela falta de atenção a Tiago. Manuela pede para Ana tomar conta de Júlia enquanto vai ao bufê. Rodrigo chega em casa e encontra Ana brincando com Júlia.

Salve-se Quem Puder

Renzo diz a Alexia/Josimara que gostaria de pedir perdão a uma pessoa. Bruno pede informações a Solange sobre dislexia. Hugo reclama com Micaela que Helena está muito misteriosa. Renzo comenta com Lúcia que está interessado em Alexia/Josimara. Zezinho flagra Alexia com seus disfarces. Renatinha diz a Rafael que sonhou que Kyra pedia perdão a ela. Renatinha beija Rafael. Hugo e Helena discutem. Mário e Juan embarcam para o Brasil. Helena chora vendo uma foto antiga de Luna e Mário. Dominique comenta com Edu que seu chefe a avisou de que ela está sendo investigada pela morte do juiz Vitório. Hugo é revelado como o líder da organização e ordena que Dominique elimine Ivo, o policial federal, antes que ele descubra mais informações. Dominique reconhece Luna como uma das testemunhas do assassinato em Cancún e rende a jovem com uma arma.

Império

José Alfredo explica a Maria Marta e aos filhos o golpe recebido pela empresa, mas se recusa a revelar o culpado pelo desfalque. A juíza pergunta a Victor com quem ele quer ficar. José Pedro pede demissão e decide conversar com José Alfredo. Victor emociona a juíza, que decide deixar a guarda provisória do menino com Elivaldo. Xana recebe Juliane em sua pensão. Elivaldo chega ao camelódromo e é hostilizado pelos trabalhadores.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.