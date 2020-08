Novo Mundo

Leopoldina, Bonifácio, Anna e Joaquim analisam a relação entre Portugal e as províncias do Brasil. Dom Pedro declara seu amor por Domitila, e Chalaça fica incomodado. Hugo e Elvira se beijam. Dom Pedro consegue o apoio político da província de São Paulo. Schultz decide não dar o chá preparado por Greta para Wolfgang e percebe a melhora do patrão. Após uma votação, Leopoldina declara aprovada a separação do Brasil de Portugal. Leopoldina escreve uma carta a Dom Pedro, e Joaquim decide entregá-la ao príncipe. Greta planeja seu casamento com Ferdinando. Thomas e Joaquim se enfrentam na estrada. Joaquim encontra a comitiva de Dom Pedro e lhe entrega as cartas de Leopoldina e Bonifácio. Dom Pedro proclama a Independência do Brasil.

Totalmente Demais

Lili pede a Rafael que veja a foto que tirou no momento em que ela viu Sofia, para verificar se a filha aparece na imagem. Lili tenta convencer Germano de que Sofia pode estar viva. Hugo decide comprar o apartamento de Carolina. Hugo aluga o Flor do Lácio e o seu apartamento para Eliza e Gilda. Rafael e Lili se beijam, observados por uma mulher jovem com uma tatuagem de estrela, igual à de Sofia.

Fina Estampa

O delegado Paredes garante a Joana que não descansará enquanto não provar que Tereza Cristina é a assassina de Marcela. Patrícia descobre que Alexandre e Ellen estão namorando. Amália se preocupa com Esther. Guaracy acredita que Paulo fugiu para não se envolver com o caso de Vitória. Quinzé busca Quinzinho na escola, e Teodora reclama. Paulo fica orgulhoso por conseguir cuidar de Vitória. Danielle conta sua versão para os jornalistas, mas Celina a confronta. Beto Junior pergunta a Beatriz se ela foi induzida por Danielle a doar seus óvulos.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.

NOVELAS / RESUMOS DO DIA