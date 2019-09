Órfãos da Terra

Gabriel revela os crimes de Dalila para Almeidinha em uma acareação. Teresa conforta Norberto, que sofre com a perda de seus bens. Letícia e Benajmin sofrem preconceito no trabalho de Letícia por serem namorados. Dalila afirma que Gabriel mente sobre a morte de Paul. Abner arma uma confusão na ótica em que trabalha e troca os pedidos dos clientes. Fauze é intimado a depor e confirma que viu Robson tirar a vida de Paul, inocentando Dalila. Rania aprova o relacionamento de Valéria e Camila, e insiste para que Miguel também apoie a filha. Camila, Jamil e Laila são intimados a comparecer ao julgamento de Dalila. Péricles tem um sonho com Davi, que o incentiva a ficar com Cibele. Fauze sofre com sua mentira e pede ajuda a Santinha. Elias conversa com Helena, que se prepara para deixar o país. Teresa anuncia a Bruno que ele ganhou um prêmio de fotografia. Começa o julgamento de Dalila.

Paloma e Antônio são obrigados a depor na delegacia. Marcos diz a Ramon que tem certeza de que Paloma é inocente. Nana avisa a Marcos que o estado de saúde de Alberto pode ser grave. Ramon diz a Léo que Diogo quer prejudicar Paloma. Alice não gosta da postura de Luan diante do que aconteceu com ela. Diogo pede ajuda a Pessanha para incriminar Paloma. Nana e Marcos comemoram quando o médico anuncia que Alberto irá se recuperar. Paloma consola Alice. Diogo diz a Nana que pretende que Paloma e Antônio sejam presos. Marcos comunica a Ramon que quer conversar com Paloma.

Rock e Joana trocam elogios e Maria da Paz provoca o rapaz. Lyris se preocupa com a proximidade de Cássia e Merlin. Rael pede ajuda a Lyris para vender um quadro que pegou da casa de Jô. Marlene conversa com Maria da Paz sobre a perda de memória de Antero. Evelina incentiva Antero a esquecer Marlene. Jô decide vender a mansão. Agno aprova o jantar oferecido por Leandro. Cássia visita Agno e se incomoda ao ver o pai com Leandro. Agno afirma a Jô que ela deverá vender a mansão por menos dinheiro do que a comprou. Téo alerta Maria da Paz sobre a situação de Jô. Camilo chega a Rio Vermelho. Maria da Paz procura Jô.

