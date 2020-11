Flor do Caribe

Ester não se abate com a notícia no jornal sobre a investigação da ONG. Cassiano diz ao pai que está com medo de Ester ser presa. Alberto destrói a cabana de Ester e Cassiano. Hélio culpa Donato pelo sentimento de desprezo de Bibiana e dos irmãos por ele. Donato se comove com as queixas de Hélio. Ester fica apavorada ao ver sua cabana destruída e deduz que Alberto foi o responsável. O Oficial de Justiça entrega a Ester uma ordem de apreensão de Laura em favor de Alberto.

Haja Coração

Apolo garante que acabará com a carreira de Giba. Penélope pede um tempo para Henrique. Carol e Nicolas procuram por Bia. Bruna obriga Giovanni a deixar Camila, e inventa para a moça que o rapaz pode estar mentindo sobre seu passado. Apolo e Tancinha encontram Bia, que diz estar com medo de Afonso. Aparício e Rebeca se beijam. Leozinho coloca uma aranha na cama de Fedora. Carol diz a Afonso que ele precisa se internar. Apolo confronta Giba.

A Força do Querer

Caio pede que Jeiza tente ajudar Rubinho. Caio alerta a Eurico de que o carro de Silvana não foi visto no aeroporto. Bibi recebe a resposta do traficante. Cláudio anuncia a Ivana que marcou a viagem dos dois e Simone fica animada. Ritinha vai à casa de Bibi e lhe ensina um de seus banhos. Zeca diz a Nazaré que não reatará com Jeiza. Silvana implora que Caio a ajude. Cibele vê Anita com Amaro, Ruy e Ritinha em um bar e fica chateada. Irene vê Joyce e Eugênio saindo para almoçar juntos. Jeiza fica frustrada com a ausência de Zeca e não percebe que ele a observa escondido. Rubinho vê a luta de Jeiza pela TV. Jeiza sofre um golpe, mas se recupera com o incentivo de Zeca e vence a luta. Ritinha se incomoda ao ver foto de Zeca e Jeiza. Bibi questiona Yuri sobre o local onde ele perdeu as fotos que tirou de Rubinho.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.