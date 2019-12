Éramos Seis

Carlos pensa em conseguir um novo trabalho para Durvalina. Mabel comenta com Josias sobre a distância de Carlos. Afonso e Inês visitam Lola e sua família. Soraia insiste para que Julinho fique para o jantar de Assad. Almeida apresenta seus filhos, Rita e Ernesto, para Assad e sua família. Lúcio implica com Lili por conta da demora de Julinho. Alfredo conversa com Inês e provoca Carlos. Afonso apoia Lola. Clotilde lamenta por suas escolhas. Mabel conhece Inês e discute com Carlos. Inês percebe a emoção de Afonso ao falar de Lola. Zeca se prepara para viajar a São Paulo a pedido de Neves. Adelaide explica sua ausência a Alfredo. Lola e Afonso fazem uma proposta a Durvalina. Almeida conversa com Clotilde. Mabel afirma que deseja manter o namoro com Carlos. Durvalina presenteia a família de Lola. Afonso comunica a Lola que conseguiu uma grande encomenda de seus doces.

Bom Sucesso

Paloma se espanta com a atitude de Elias. Marcos tranquiliza Paloma, avisando que conseguirá o dinheiro para Elias. Bezinha e Leila gostam de saber que Tonho irá morar temporariamente na mansão. Gláucia e Vera armam para Nana e Mário almoçarem juntos. Elias promete dar parte do dinheiro que exigiu de Paloma para Tadeu. Nana pressiona Mário, cobrando uma decisão definitiva para que os dois fiquem juntos. Marcos se desespera quando Elias lhe avisa que só ajudará Gabriela quando receber toda a quantia do dinheiro que exigiu para a doação.

Amor de Mãe

Lurdes apresenta Sandro aos filhos, e Érica desconfia do rapaz. Vitória comenta com Natália sua situação difícil com Davi. Thelma se prepara para reinaugurar seu restaurante. Camila liga para Danilo, que disfarça na frente de Thelma. Lurdes se desentende com Érica e acaba expulsando a filha de casa. Thelma descobre que Danilo tem uma namorada e procura Amanda. Raul apoia Érica. Durval revela sua história com Natália e Carol para Thelma. Sandro despista Lurdes para encontrar Marconi. Durval consegue se reaproximar de Carol, para o espanto de Natália. Thelma comenta com Lurdes sobre o namoro secreto de Danilo. Sandro participa de um assalto com Marconi, e Danilo o vê.

A novela Malhação: Toda Forma de Amar não tem exibição aos sábados.