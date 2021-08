Nos Tempos do Imperador

Pilar e Samuel conversam. Tonico comenta com Eudoro que surpreenderá os coronéis. Pedro e Thereza pensam nos filhos que perderam. Quinzinho procura o dinheiro do empréstimo que Licurgo e Germana enterraram na taberna. Luísa contrata Pilar para cuidar de seu filho, e Samuel fica radiante. Pedro descobre que Thereza trouxe artefatos da viagem que fizeram. Baltazar esconde um homem escravizado que fugiu. Tonico finge vingar a morte de seu pai para os coronéis, mas Floriano desconfia. Pilar questiona Samuel sobre Jorge. Luísa admira Pedro. Floriano surpreende Tonico e anuncia que sua candidatura será apoiada pelos coronéis. Pedro tenta seduzir Luísa. Com a ajuda de Guebo, Samuel surpreende Pilar e os dois se beijam.

Pega-Pega

Eric avisa a Pedrinho que Luiza está morando com ele, e os dois discutem. Maria Pia afirma a Luiza que está atrapalhando a vida de Eric. Pedrinho acusa Eric de ser o responsável pela morte de Mirella. Nelito diz a Júlio que não quer vê-lo envolvido com Antônia. Luiza comenta com Douglas que Eric não sabe que ela trabalha em uma boate. Pedrinho diz a Luiza que Eric assassinou a mulher. Cristóvão descobre que Dom é dono do hotel. Luiza questiona Eric sobre a morte de Mirella.

Império

Silviano acusa Maurílio pela morte do Comendador. A polícia retorna à mansão e José Pedro informa o ocorrido. Josué pede para usar o celular de Marisa para contar a Cristina sobre a morte de José Alfredo. Téo se surpreende com a história de Cora. Cora entra em crise ao saber da morte de José Alfredo e conta para Maria Ísis, que desmaia ao receber a notícia. Danielle facilita a entrada de Érika na mansão. Josué retira do bolso de José Alfredo o frasco do líquido verde. Maria Ísis vai à casa de Maria Marta e as duas preparam o corpo de José Alfredo. Maria Clara, José Pedro e João Lucas decidem cremar o corpo de José Alfredo, mas Cristina chama Josué para impedir os irmãos. José Pedro expulsa Danielle de sua casa. Todos seguem o cortejo para o enterro de José Alfredo. Cora se esconde atrás do túmulo, depois que todos se afastam. José Alfredo abre os olhos dentro do caixão.

A novela Malhação: Sonhos: não tem exibição aos sábados.