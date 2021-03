A Vida da Gente

Ana procura Rodrigo e fica abalada quando Nina chega. Alice é grosseira ao falar com Manuela sobre seu almoço com Vitória. Iná avisa a Moema que conseguiu uma enfermeira para cuidar de seu marido para que ela possa ir ao baile. Rodrigo fala com Lourenço que vai terminar seu namoro com Nina. Marcos pede para Vitória ler uma história para Sofia, mas a menina não aceita. Alice retira todos os brinquedos que estavam em seu quarto. Manuela se preocupa com a demora de Ana. Cris reclama de Jonas para Vivi. Vitória se impressiona com o desempenho de Ana no treino. Moema e Wilson dançam no baile. Suzana repreende Alice pela forma como cortou e pintou seu cabelo. Jonas fica abismado com a quantidade de compras feita por Cris. Rodrigo vê quando Ana discute com a mãe sobre Júlia.

Haja Coração

Giovanni fica inconformado com a armação de Bruna. Tancinha afirma a Beto que só ficará com ele por três meses. Apolo diz a Nair que não quer se afastar de Tamara. Lucrécia e Fedora vão à feira livre ver Agilson e Leozinho. Bruna ameaça Giovanni. Em casa, Tancinha não fala com Beto. Dulce visita Bia, que fica amedrontada. Henrique consola Beto. Rodrigo oferece um jantar para Guido. Safira dispensa Ariovaldo e coloca Teodora em seu lugar. Marieta flagra Agilson com Lucrécia e Leozinho com Fedora. Shirlei decide procurar Carmela. Francesca se encontra com Guido. Beto prepara um jantar para Apolo e Tancinha.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.

A Rede Globo reprisa o último capítulo da novela A Força do Querer.