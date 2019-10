Éramos Seis

Lola tenta não discutir com Júlio e disfarça quando Clotilde se aproxima. Alfredo ironiza Júlio, e Lola se preocupa. Olga reclama de Julinho trazer Jagunço para entregar a encomenda de Lola. Julinho vai atrás de Jagunço ao ver o animal ser capturado pela carrocinha. Gusmões alerta Almeida sobre Rosaura. Genu vasculha o paletó de Virgulino. Julinho recupera Jagunço, mas percebe que perdeu o dinheiro da encomenda de Lola. Olga pensa em procurar Zeca. Assad convida Júlio para jantar em sua casa. Almeida recebe uma intimação judicial. João aparece no armazém e Shirley se desespera. Zeca avisa a Neves que voltará para Itapetininga. Clóvis cumprimenta Virgulino ao vê-lo chegar ao hotel. Olga vai atrás de Zeca e é abordada por um ladrão.

Bom Sucesso

Nana promete a Sofia que tentará trazer Paloma de volta. Gisele tenta se livrar de Diogo, que aparece em sua casa no momento em que ela está com Yuri. Padre Paulo convence Alice a acompanhar Nana até sua casa para falar com Paloma. Silvana confessa a Mario seu medo de não voltar a enxergar. Paloma decide ir até a casa de Alberto com Nana. Yuri desiste de Gisele quando sabe que ela tem um amante. Marcos sofre com a possibilidade de perder o pai. Alberto fica emocionado ao acordar e ver Paloma a seu lado.

A Dona do Pedaço

Maria da Paz chama Jô para trabalhar com ela. Régis se desespera com a ameaça do agiota. Jô finge aceitar os conselhos de Téo. Tonho alerta Maria da Paz sobre Jô. Lyris revela que Leandro e Agno são um casal e Adriano espalha a notícia na academia. Jô se vangloria para Carmelinda de sua atuação com Maria da Paz. Camilo e Yohana tentam intimidar Régis. Zé Hélio pensa em Beatriz. Amadeu desconfia do trabalho que Maria da Paz dará para Jô. Vivi se encontra com Chiclete. Beatriz e Linda impedem Berta de voltar para casa. Otávio compra joias para Sabrina. Kim trai Márcio com Paixão. Berta descobre a farsa de Beatriz e flagra Vivi e Chiclete juntos. Jô se surpreende com o trabalho que Maria da Paz lhe oferece.

A novela Malhação: Toda Forma de Amar não tem exibição aos sábados.