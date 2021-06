A Vida da Gente

Rodrigo não gosta de saber que Ana e Lúcio estão namorando. Ana se entristece por Manuela não participar da festa de Júlia. Lúcio aconselha Celina a contar para o homem com quem se relacionou que ele será pai. Cecília vence o torneio de tênis. Mariano e Vitória se beijam. Júlia questiona Ana sobre seu nascimento. Ana conversa com Rodrigo sobre tudo o que passou quando estava na Argentina. Lúcio fica surpreso ao ver Ana e Rodrigo sozinhos no quarto.

Salve-se Quem Puder

Luna comenta com Ermelinda que observou Mário de longe e gostou de vê-lo empolgado com o trabalho. Ermelinda aconselha Luna a se afastar de Helena e Téo depois do escândalo armado por Úrsula no hospital. Dominique comunica a Hugo que Ivo morreu. Emir avisa à família de Téo que precisa fazer um exame no rapaz para avaliar a paralisia. Júlia tenta confortar Téo. A consulesa repreende Ermelinda e Zezinho por omitir a mudança para SP. Ela também afirma que, para manter as testemunhas no Programa de Proteção, terá de realocá-las em estados e famílias distintas. Alexia diz a Kyra e a Luna que elas precisam invadir a casa de Dominique e conseguir a planilha. Isaac pergunta a Bia por que ela não avisou que usa marca-passo. Renatinha escuta o áudio gravado por Kyra, revelando a Alexia/Josimara que traiu Rafael. Luna entra no quarto de Téo no momento que Úrsula vai contar ao rapaz o que descobriu sobre a fisioterapeuta.

Império

Cora afirma que José Alfredo será considerado pai de Cristina mesmo contra sua vontade. Ismael conta para José Pedro e Maria Clara sobre o paradeiro de seus pais. Cristina pede para todos irem embora de sua casa e liga para Vicente. José Alfredo briga com Cora. Elivaldo se preocupa com Cristina. Cora e Fernando tentam impedir a entrada de Vicente em casa para falar com Cristina. João Lucas liga para Maria Ísis. Reginaldo procura Tuane e Jurema. Maurílio marca um encontro com Maria Marta. Maria Ísis faz uma massagem em José Alfredo. João Lucas passa a noite com Du. Elivaldo encontra Reginaldo na casa de Tuane. Marta e Maurílio se encontram no restaurante de Enrico.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.