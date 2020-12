Flor do Caribe

Ester encontra fotos, joias e objetos roubados e conta a Samuel que Alberto e Dionísio planejam levar as relíquias para fora do Brasil. Alberto percebe que Ester não está em casa. Dom Rafael avisa a Cassiano que o avião que era dele, e agora é de Alberto e Gonzalo, transportará uma carga contrabandeada. Cristal tenta convencer Ester de que não houve nada entra ela e Cassiano. Amaralina pede a Duque que compre um bugue para ela se associar a Ester e Taís. Isabel e a polícia entram na casa de Dionísio com um mandado de busca.

Haja Coração

Apolo aceita viajar para Miami. Adriana o incentiva a esquecer Tancinha e focar em sua carreira. Rodrigo defende Francesca de uma briga. Shirlei tenta convencer Francesca a dar aulas de dança para Rodrigo. Aparício pede que Agilson se passe por presidente do Grand Bazzar, para testar o amor de Rebeca. Fedora convida pessoa em situação de rua para ir até sua mansão. Beto e Rodrigo chegam à boate em que Henrique está com Penélope.

A Força do Querer

Joyce vê os recados de Eugênio para Irene. Ritinha avisa a Zu que vai para Niterói. Eugênio chega para o almoço com Joyce. Marilda conta para Ritinha que a mãe de Zeca está viva. Joyce se enfurece ao ver Eugênio e o expulsa de sua casa. Irene gosta de ver o estado em que Joyce deixou seu apartamento. Silvana se esconde de Eurico. Heleninha recebe uma carta misteriosa de Otávio. Heleninha fala com Caio sobre Otávio e Mira se apavora. Joyce conversa com Ivana. Ruy descobre quem é a amante de Eugênio e promete a Joyce que se vingará dela. Irene tenta convencer Eugênio que não mentiu para Joyce. Abel dança com Edinalva na festa. Ruy atira seu carro contra Irene.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.