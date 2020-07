Novo Mundo

Joaquim é preso. Anna afirma a Olinto que desembarcará no Rio de Janeiro. Cecília e Libério combinam de casar assim que Sebastião viajar. Diara se espanta ao saber que Greta sairá com Ferdinando. Domitila recebe dinheiro de um fazendeiro para manipular Dom Pedro. Greta diz que ajudará Ferdinando com suas pesquisas. Thomas exige que seus homens encontrem Anna. Joaquim presta depoimento a Egídio. Germana vê Hugo beijar um homem, sem saber que é Elvira disfarçada. Anna, Olinto e as crianças pedem abrigo na casa de Peter.

Totalmente Demais

Eliza vence a etapa do concurso com a foto de praia, e Cassandra é eliminada. Eliza decide deixar a casa de Arthur para morar com Max e Lu. Maurice pede a Severino que o leve a Campo Claro para rever Gilda. Cassandra ameaça contar para Germano sobre as tentativas de Carolina de fazer com que Eliza saísse do concurso. Carolina inclui Cassandra como modelo em uma edição de sua revista. Gilda se apavora ao ver Maurice no bar de Dino. Carolina provoca Arthur ao comemorar que Eliza o abandonou.

Fina Estampa

Renê diz que não sabe o segredo de Tereza Cristina e pergunta se Griselda esconde alguma coisa dele. Celeste e Vilma convencem a amiga a contar a verdade para Renê. Renê Junior garante a Griselda que seu pai deixará a casa da madrasta, e ela deduz que Tereza Cristina descobriu o seu segredo. Griselda manda Severino impedir a entrada de Tereza Cristina no Brasileiríssimo. Glória marca um encontro com Beatriz na pizzaria. Luana avisa a Renê que ele terá uma grande decepção.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.