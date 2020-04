Novo Mundo

Guerreiros deixam Joaquim preso no meio da mata. Piatã foge de Carlota. Thomas recebe um cargo de confiança, e Carlota e Dom Pedro não gostam. Piatã questiona Jacinto sobre o dia de sua expedição. Joaquim é resgatado por jagunços que tentam encontrar a aldeia dos índios. Jacira sai à procura de Joaquim. Pedro se diverte com Leopoldina na praia. Schultz expulsa a cozinheira Nívea da chácara de Wolfgang. Carmem, sobrinha de Licurgo, chega e pede pra trabalhar na taberna. Anna pede para Thomas ajudá-la a encontrar Piatã. Os jagunços se aproximam do local onde fica a aldeia. Joaquim consegue alertar os índios sobre a chegada dos jagunços à aldeia.

Totalmente Demais

Arthur deixa o restaurante para procurar Eliza. Eliza conta para Jonatas que foi humilhada por Arthur diante de Carolina. Jonatas pede ajuda a Zé Pedro para enganar Rosângela. Lu marca uma reunião com Rafael a pedido de Carolina. Cassandra diz a Adele que mudou seu nome e seu visual para se apresentar a Arthur como candidata ao concurso Garota Totalmente Demais. Rosângela diz a Zé Pedro que deseja que Florisval vá para a cadeia. A pedido de Arthur, Max procura Eliza, mas acaba confundindo a menina com Cassandra. Arthur expulsa Cassandra de sua agência. Gilda avisa a Eliza que conseguiu dinheiro para ir ao Rio. Arthur encontra Eliza.

Fina Estampa

Esther confessa a Danielle que não conversou com Paulo sobre sua decisão de fazer a fertilização. Wallace sente uma dor no peito, mas disfarça para Teodora. Guaracy flagra Quinzé e Dagmar se beijando. Teodora pressiona Wallace, que assume estar se sentindo mal. Griselda termina a obra no Le Velmont. Amália consegue fazer os cremes de Dona Zilá e se emociona. Renê se orgulha da organização que Tereza Cristina fez para a festa. Teodora pressiona Wallace a vencer sua luta para impedir a falência dos dois.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.