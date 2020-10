Flor do Caribe

Alberto pede para Guiomar ir embora de sua casa. Ester tenta conter Alberto, que demonstra a revolta que sente pela mãe. Guiomar decide oferecer um jantar para os pais de Ester. Samuel aceita o convite de Guiomar, prevendo uma oportunidade de descobrir os segredos de Dionísio. Lino se interessa por Carol. Taís conta para Hélio sobre a intenção de Cassiano de denunciar Dom Rafael e Alberto. Ciro pede Mila em namoro. Alberto surpreende Samuel na suíte de Dionísio.

A Força do Querer

Dantas dá um ultimato em Ruy. Caio finge um mal-estar para não assistir à queima de fogos para Bibi e é rude com Leila. Silvana quase bate no ônibus que Zeca dirige e os dois discutem. Aurora pede desculpas a Caio pelas grosserias da filha. Ivana não consegue ficar de biquíni na praia. Joyce ajuda Ruy com a prova do terno para o casamento. Amaro se preocupa ao saber que Cibele foi para sua casa de praia. Silvana pede para Nonato não contar para Eurico o que aconteceu com ela. Simone marca uma sessão de terapia para Ivana. Cibele encontra Ritinha.

Totalmente Demais terá reprise de seu último capítulo.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.