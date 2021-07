Magazine Confira o resumo das novelas deste sábado, 10 de julho de 2021

A Vida da Gente Ângela e Cléber tentam acalmar a fúria de Jonas contra Lourenço. Eva sugere que Ana escreva sua biografia. Laudelino e Wilson ficam impressionados com o valor das peças criadas por Rodrigo. Cris usa Tiago para sair com Matias. Humberto desfaz a sociedade com Marcos. Manuela leva Júlia para conhecer a fazenda de Gabriel. Iná e Laudelino reatam o namo...