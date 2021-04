A Vida da Gente

Rodrigo tenta se desculpar com Manuela. Lourenço pede demissão da faculdade. Eva comenta que Lúcio seria um bom partido para Ana. Manuela visita Ana e é destratada por Eva. Wilson conta para Lorena que viu Laudelino dando ordens em um galpão em obras, e ambos ficam intrigados. Rodrigo critica Nanda por continuar morando na casa de Jonas. Dora confidencia para Celina que não se separa por causa de Olívia. Alice informa a Cícero e Suzana que encontrou três pessoas com o nome de seu pai biológico.

Salve-se Quem Puder

Luna/Fiona presta socorro a Téo. Téo não se recorda de Luna como a jovem que ele salvou durante a passagem do furacão. Alexia/Josimara finge passar mal na rua e Renzo se oferece para levá-la ao hospital com Zezinho. Téo agradece a Luna/Fiona por salvar sua vida. Luna conta a Kyra que encontrou o seu anjo salvador. Téo discute com Úrsula. Bel diz a Edgar que está gostando de Zezinho. Zezinho sente ciúmes de Alexia/Josimara. Rafael comenta com Renzo que está tendo prejuízo com a Labrador. Bia evita Tarantino. Alexia pede ajuda às amigas para investigar Renzo.



Reprise do último capítulo da novela Amor de Mãe.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.