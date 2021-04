A Vida da Gente

Alice se emociona ao constatar que a história de Renato é verdadeira. Rodrigo conforta Manuela. Alice conta para Suzana e Cícero que encontrou seu pai biológico. Rodrigo confessa a Celina que teme por seu relacionamento com Manuela. Lúcio orienta Manuela a esperar para contar qualquer coisa para Ana. Eva pergunta a Manuela e Rodrigo quando irão contar para Ana que estão juntos.

Salve-se Quem Puder

Mário não gosta do convite para trabalhar no Brasil, e Juan se anima com a possibilidade de rever Luna. Helena aconselha Úrsula. Téo revela a Enéas que está apaixonado por Luna/Fiona. Alan e Kyra/Cleyde procuram os ratos e se divertem no carro. Helena decide manter o emprego de Luna/Fiona no Empório. Alexia e Zezinho namoram no lago. Bruno e Gael presenteiam Micaela. Verônica fala com um dos irmãos sobre o plano de acabar com Micaela. Renatinha se insinua para Rafael. Começa a festa de lançamento da novela. Téo mostra fotos a Luna/Fiona e fala da possível cirurgia. Kyra/Cleyde e Alan são rendidos por bandidos.

Império

João Lucas ouve uma discussão entre seus pais. Magnólia e Severo vão à casa de Ísis. João Lucas decide descobrir quem é a amante de José Alfredo. Lorraine conta para Érika que Maria Marta mandou um homem ameaçá-la. Orville entrega mais um desenho de Salvador para Carmem. Érika marca um encontro com Robertão. Cláudio conversa com Beatriz. José Alfredo pensa em fazer uma festa para mostrar a nova coleção de joias da “Império”. Vicente pensa em Cristina. Merival confirma a Maria Marta que Elivaldo será libertado. Maria Marta exige que Helena descubra o nome e o endereço da amante de José Alfredo. Lorraine consegue o endereço da “Império”. Cláudio conversa com José Alfredo.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.