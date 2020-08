Novo Mundo

Benedita se surpreende com a gravidez de Domitila. Wolfgang se incomoda com a recusa de Diara em falar sobre o romance de Greta e Ferdinando. Elvira arma para escapar dos piratas. Dom Pedro não consegue se aproximar de Leopoldina. Anna ouve uma conversa entre Thomas e Sebastião, e pede que Nívea leve um recado para Joaquim. Diara promete ajudar Matias a se vingar de Sebastião. Patrício conta a Leopoldina sobre a gravidez de Benedita. Piatã sai com os guerreiros da tribo para salvar Ubirajara e Olinto, e coloca Jacira no comando da aldeia. Germana e Hugo impedem Licurgo de voltar a cozinhar. Sebastião reconhece a mãe de Libério. Nívea entrega a Anna o recado de Joaquim. Dom Pedro protege Benedita de Domitila.

Totalmente Demais

Germano conta a Fabinho que Eliza é sua irmã. Dino chantageia Eliza e exige o dinheiro que a modelo ganhou no concurso em troca de sua liberdade. Duarte prende Eliza, e Dino e Peçanha comemoram. Germano procura Eliza, mas Arthur avisa que ela não mora mais em sua casa. Wesley defende Montanha e acaba sendo atropelado por Durão e Machado. Na prisão, Eliza afirma que é inocente.

Fina Estampa

Griselda imobiliza Tereza Cristina. Celina avisa a Danielle que quer Pedro Jorge de volta. Dagmar agradece Wallace por ajudar Leandro. Tereza Cristina pede socorro a Antenor. Daniel ouve Álvaro e Íris falando sobre um outro segredo de Tereza Cristina, e conta para Antenor. Tereza Cristina marca um encontro com Pereirinha. Os comparsas de Ferdinand seguem Antenor. Pedro Jorge ouve Danielle e Beatriz conversando sobre Vitória. Antenor é sequestrado, e Daniel alerta Griselda.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.

