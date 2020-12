Flor do Caribe

Cassiano e os tenentes comemoram a volta para casa. Duque chama Guiomar para cantar no Flor do Caribe. Taís tenta convencer Ester da inocência de Cassiano. Mantovani pede para investigar a coleção de obras de arte de Dionísio. Nicole não entende por que Guiomar decidiu cantar no Flor do Caribe. Mila e Hélio saem juntos. Amaralina diz a Duque que Guiomar gosta dele. Mila se diverte com Hélio. Ester enfrenta Alberto. Duque e Guiomar se beijam. Alberto provoca Ester. Cassiano encontra Ester chorando.

Haja Coração

Camila se desespera com as acusações de Enéas contra Giovanni. Giovanni e Enéas brigam. Rodrigo desabafa com Francesca sobre sua ex-esposa. Aparício tenta convencer Rebeca a não se casar com Pedro Bertolucci. Camila conta a Ariovaldo que foi enganada por Giovanni. Carol encontra Afonso no hospital. Penélope constata que Tamara interrompeu seu tratamento médico e descobre que ela visita Fabinho. Tamara diz à mãe que só ficará bem depois que Fabinho melhorar. Giovanni implora para que Camila aceite suas explicações.

A Força do Querer

Zeca ajuda Ritinha e Jeiza se incomoda. Ruy volta para casa e não percebe que Ritinha foi embora com o filho. Zeca cuida de Ruyzinho e lembra da previsão feita pelo índio em sua infância. Edinalva exige que Ritinha volte para a casa do marido. Jeiza não atende o telefonema de Zeca. Eugênio evita conversar com Joyce e Ivana tenta falar com o pai. Ivana fala com Caio sobre os problemas em casa. Ruy afirma que acabará com o relacionamento extraconjugal de Eugênio. Caio vai à casa de Edinalva falar com Ritinha e Cândida o reconhece. Zeca e Jeiza se entendem. Irene influencia Joyce a se manter afastada de Eugênio. Cândida conta para Jeiza sobre Caio. Rubinho é preso novamente.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.