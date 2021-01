Flor do Caribe

Maria Adília pede perdão para Veridiana e a família se abraça emocionada. Amaralina entrega os documentos pedidos por Lindaura e começa a trabalhar na empresa. Maria Adília confessa à mãe que está com medo de ter voltado. Arruda e um capanga seguem Samuel, que pega o ônibus para Natal. Ester conta a Cassiano que Laurinha tem se comportado de maneira estranha, principalmente na presença de Alberto. Guiomar revela a Alberto que Fernando morreu por causa de Dionísio. Alberto e Dionísio discutem. Arruda sequestra Samuel.

Haja Coração

Apolo se perde na mata onde sofreu o acidente com o caminhão. Beto fica desolado ao ver Tancinha sofrendo. Fedora avisa a Bruna que presidirá o Grand Bazzar. Rebeca beija Agilson achando que está seduzindo o presidente do Grand Bazzar. Aparício diz a Rebeca que só ele pode fazê-la feliz. Bruna entrega a Giovanni uma cópia da chave da sala de Aparício, e planeja um flagrante testemunhado por Enéas e Camila. Shirlei aconselha Giovanni a não entrar na sala de Aparício porque o irmão está em condicional. Nair pressente algo ruim com o sumiço de Apolo. Tonho avisa a Beto que Apolo sofreu um acidente. Apolo é picado por uma cobra.

A Força do Querer

Shirley tenta convencer Cibele a não mostrar o resultado do exame para Ruy. Eurico fica impaciente para saber o que Garcia quer dizer. Silvana perde no cassino, mas não para de jogar. Garcia anuncia sua decisão, e todos ficam surpresos. Zeca combina com Erica de irem encontrar Jeiza nos Estados Unidos. Nonato e Dita se preocupam com Silvana. Zeca avisa a Jeiza que a encontrará em Los Angeles. Ivana fala de seu novo comportamento com o irmão. Ruy reclama de Joyce continuar saindo com Leandro. Dantas tenta disfarçar de Eugênio o interesse por Mira. Heleninha reclama por não ter sido indicada para representar Garcia na empresa. Silvana é impedida de sair do cassino, fica sozinha no local e se apavora. Eurico reclama da ausência de Silvana. Ritinha provoca Zeca. Elvira conversa com Heleninha sobre Garcia. Eurico decide ligar para a polícia para encontrar Silvana.

A novela Malhação: Viva a Diferença não tem exibição aos sábados.