Malhação: Sonhos

Pedro e Tomtom elogiam a beleza de Karina. Mari passa mal novamente, e Jeff se preocupa. Lobão conta para Cobra sua versão sobre o que aconteceu com Ana. Gael autoriza Bianca a promover a festa, mas avisa que estará presente. Marcão leva um fora de Karina, e Zé o ironiza. Jade fica curiosa para saber a história de Ana. Delma fala para Marcelo que Roberta e Nando estão namorando. João beija Bianca de surpresa e leva um fora. Cobra comenta com João que René procurou Lobão.

A Vida da Gente

Ana fala para Rodrigo que Júlia é sua irmã e vai embora abalada. Rodrigo conta para Nanda que Eva teve uma filha enquanto esteve na Patagônia. Cris conhece Vivi Mourão no salão de beleza. Ana e Eva chegam com Júlia ao clube e todos comentam a semelhança da menina com a tenista. Vitória exige que Ana não deixe que Júlia atrapalhe seu treinamento. Jonas fica revoltado ao saber que Eva teve um filho. Cris fica inconsolável ao descobrir que o marido fez vasectomia. Ana discute com Eva por causa de Júlia. Moema conta para Iná que terá que cuidar do marido doente. Iná visita suas netas. Ana apresenta Júlia para a avó. Jonas manda Cléber suspender o pagamento da pensão para a ex-mulher. Iná desconfia da história que Ana e Manuela contam sobre Júlia.

Haja Coração

Carmela tenta se afastar de Shirlei. Vitória se preocupa com a possibilidade de ser descoberta. Epaminondas decide viajar com Safira. Carmela se descontrola e revela por que sente raiva de Shirlei. Penélope não consegue fazer Rebeca desistir de seu plano para ficar com Aparício. Francesca conta para os filhos tudo sobre o trauma de Carmela. Beto brinca com Tamara. Leozinho e Agilson compram o ponto da barraca de feira de Francesca. Bruna decide levar Giovanni para seu chalé após o casamento de Tancinha. Shirlei pede para falar com Carmela antes de denunciá-la. Henrique leva Penélope para conhecer sua mãe. Apolo pressiona Flávia para descobrir a verdade sobre a noite que passaram juntos.

A Força do Querer

Sabiá oferece outro morro para Bibi gerenciar, mas ela não aceita. Zeca descobre que é pai de Ruyzinho. Ivan vê Claudio na praia e fica nervoso, mas não é visto. A família de Ruy fica atônita com a notícia de que Ruy não é pai de Ruyzinho.