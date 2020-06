Malhação: Viva a Diferença

Keyla desiste de se corresponder com Deco. Lica organiza um protesto de alunos contra as mudanças no colégio. Josefina avisa a Dóris que o telhado do colégio precisa ser consertado. Benê sugere que Keyla envie uma foto para Deco. Bóris propõe que Edgar dê uma bolsa de estudos para Ellen. Ellen conta para as amigas como foi seu encontro com Fio. Julinho passa um trote para a lanchonete de Roney. Keyla envia sua foto para Deco, mas se arrepende quando Tato lhe entrega seu novo celular.

Novo Mundo

Jacira faz uma armadilha para encontrar Piatã. Liu conta para Anna que ouviu Thomas discutindo com uma mulher. Cecília se recusa a comer, e Idalina e Matias se preocupam. Narcisa pede para Lurdes ensiná-la a jogar bilhar. Wolfgang convida Ferdinando para se hospedar em sua casa. Peter avisa a Cecília que Amália fugiu do convento e está em sua casa. Piatã conta para Jacira que Tibiriçá quer que ele seja Pajé. Bonifácio ajuda Anna e Joaquim a se encontrarem. Thomas aparece na sala onde Anna e Joaquim estão escondidos.

Totalmente Demais

Eliza não cede às tentativas de Jonatas e termina definitivamente o namoro com o rapaz. Germano pede a Lili que fique de olho em Fabinho. Adele avisa a Cassandra que o próximo ensaio do concurso será inspirado nas Olimpíadas. Jojô tenta juntar Eliza e Arthur. Stelinha promete a Carolina que ela se casa com Arthur, com a condição de que a jornalista desconsidere a aposta feita com o empresário.

Fina Estampa

Tereza Cristina confronta Renê. Renê afirma a Griselda que não entrará na justiça contra Tereza Cristina. Teodora se enfurece por não conseguir nenhuma pista sobre o tesouro. Alexandre pede Patrícia em namoro. Silveira oferece um emprego a Renê em troca de sua estadia no hotel. Teodora garante para Pereirinha e Enzo que não sabe nada sobre o tesouro. Rafael enfrenta problemas na prisão. Crô revela a Tereza Cristina que ela está sendo procurada pela polícia.