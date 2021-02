Malhação: Sonhos

Gael pede que Cobra revele sua verdadeira história. Gael surpreende Edgard e Lucrécia saindo tarde da fábrica. Sol conta para Bete que conseguiu um emprego. Bianca se preocupa com Karina. Lucrécia repreende Jade por agir com inveja de Bianca. Nando descobre que o sofá onde dorme foi roubado. Sol dorme durante a aula. Todos se surpreendem com a volta de Cobra à academia, e o menino se esforça para mudar. Nando se vinga de Edgard e Lucrécia. BB e Cobra se interessam um pelo outro. Karina se machuca durante a aula, e Duca a ajuda. Karina revela para Duca que está apaixonada por ele.

Flor do Caribe

Natália e Juliano se casam. Natália demonstra a Doralice que sabe o motivo de seu afastamento de Vila dos Ventos. Doralice fica irritada ao ver Quirino e Nicole dançando na festa de casamento de Juliano. Duque pede Guiomar em casamento. Quirino questiona Doralice sobre o real motivo que a fez abandonar a família. Cassiano ameaça entregar Alberto para a polícia por ter explodido a mina.

Haja Coração

Nair comemora ao acreditar que Adônis se formará no fim do ano. Apolo e Tancinha tentam disfarçar o clima de constrangimento, deixando Tamara e Beto com ciúmes. Jéssica promete recompensar Carmela, se ela ajudá-la a acabar com o relacionamento de Shirlei e Felipe. Vitória jura que não deixará Guido se reencontrar com a família. Shirlei e Felipe têm sua primeira noite juntos. Agilson pede Rebeca em casamento, como parte do plano de Aparício, na tentativa de fazer com que a arquiteta desista de se casar por dinheiro. Safira vê Agilson fugindo pela janela e decide ir atrás dele.

A Força do Querer

Aurora não denuncia a presença de Rubinho em sua casa. Zeca vende seu ônibus de festa, e Jeiza lamenta. Caio e Jeiza namoram. Bibi conta a Rubinho que alugou a casa para se mudar com ele e Dedé. Ivan aceita ser rezado por Neide para satisfazer Joyce. Elvira explica a Bibi seu plano para pressionar Solange/Irene, com a ajuda de Sabiá. Caio desconfia da gravidez de Irene. Silvana perde uma grande quantia no jogo e entra em contato com um agiota. Rubinho afirma a Carine que manterá contato com ela. Sabiá aceita participar do plano de Elvira. Ruy ignora Ivan, e Ritinha o repreende. Irene encontra o falso perfil social de Elvira na internet.