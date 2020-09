Malhação: Viva a Diferença

Tato conta para Dóris sobre a agressão de Aldo. Roney aconselha Bóris. Marta propõe viajar com Lica. Dóris convoca a policial Sofia para ir até a casa de Aldo. Tato diz a Keyla que pensa em se mudar para um abrigo. Dóris anuncia a Tato que ele precisará registrar queixa contra Aldo. Felipe e MB perguntam por Lica. Tina estranha o comportamento de Bóris. Malu é preconceituosa com Nena e Das Dores. Ellen faz sua matrícula no Colégio Grupo. Deco surpreende Roney com produtos orgânicos para sua lanchonete. Keyla afirma a Tato que ele ficará em sua casa. Bóris entrega sua carta de demissão a Edgar.

Flor do Caribe

Cassiano tenta convencer Dom Rafael a ligar para Alberto, a fim de esclarecer a presença do cristal de sal entre os diamantes. Dom Rafael ameaça Duque. Donato insinua para Bibiana que Hélio pode ser o autor do acidente com o casal. Taís fica encantada com Lino. Ester decide ir com Alberto para o Caribe procurar o noivo desaparecido. Cassiano convida Duque para fugir com ele. Hélio pede ajuda a Dionísio para tirar o pai da cadeia. Ester chega ao Caribe com Alberto. Cassiano cruza a cidade com Dom Rafael.

Totalmente Demais

Jacira expulsa Janaína de casa quando a filha decide ficar com Weslley. Lili e Germano descobrem que seu cofre está vazio e denunciam o roubo à polícia. Germano e Lili ficam perplexos quando Débora confirma que Sofia adulterou o jantar da família. Jonatas insinua que Jacaré pode ser um aliado de Sofia. Germano decide ir ao restaurante onde Sofia está com Eliza, temendo que algo aconteça com a modelo. Jacaré pega Eliza como refém.

Fina Estampa

Pereirinha afirma a Tereza Cristina que não foi o autor do roubo. Danielle se defende diante do juiz. Marilda ameaça contar para a polícia tudo o que sabe sobre Tereza Cristina. Patrícia avisa à mãe que ela e o irmão vão morar com Griselda. O delegado Paredes intercepta uma ligação entre Ferdinand e Tereza Cristina. Íris e Alice compram um caminhão. Danielle tem seu diploma cassado. Teodora avisa a Quinzé que vai embora e pede para ficar um dia com Quinzinho. Marilda se amedronta quando Tereza Cristina pede para ficar sozinha com ela na mansão. A loura misteriosa tenta falar com Ferdinand. Griselda encontra Teodora aos prantos.

NOVELAS / RESUMOS DO DIA