Malhação: Sonhos

Heideguer ameaça Cobra. Gael avisa aos alunos sobre a morte de Alan. Nat lê uma mensagem de Alan e deixa sua casa. Todos na casa de Dalva se preparam para ir à Pedra do Índio. Heideguer insinua que o dossiê sobre a Khan pode não existir, e Dalva se irrita. Nat é hostilizada ao tentar falar com Duca. Dandara sofre por Gael. Jade pergunta se Cobra está envolvido na morte de Alan. Pedro chuta o pendrive de Alan para dentro de um buraco, sem perceber. Duca dá início ao ritual de despedida de Alan. Nat hesita em se aproximar de Duca.

A Vida da Gente

Manuela não perdoa Ana e pede para ela ir embora. Iná consola Laudelino. Manuela conta para Júlia que se mudará para Florianópolis. Jonas demonstra sua satisfação com o trabalho de Ângela. Alice tenta tranquilizar Renato antes de sua entrevista com Cícero. Ana decide se afastar de Rodrigo e dar uma chance a Lúcio. Laudelino confirma que terá que fazer uma cirurgia. Rodrigo fala para Nanda que não consegue deixar seus sentimentos por Ana. Manuela se despede de Iná e Maria. Ana e Lúcio se beijam.

Salve-se Quem Puder

Kyra confessa a Alan que sentiu ciúmes do advogado. Úrsula avisa a Vicky que vai provar que Luna/Fiona é uma farsante. Renzo diz a Alexia/Josimara que Lúcia gostou muito da secretária. Ermelinda alerta Luna para não se encontrar com Mário e preservar a segurança do Programa de Proteção. Renzo comenta com Lúcia que por um momento sentiu que Josimara fosse a pessoa por quem ele se apaixonou. Lúcia avisa a Renzo que aprova o romance do rapaz com Alexia/Josimara. Kyra e Alan esticam a noite num karaokê. O advogado solta a voz e Kyra fica encantada com o talento de Alan. Os dois se beijam apaixonados.

Império

Maria Clara e José Pedro estranham quando Amanda diz que Maria Marta lhe dará uma joia. Kelly incentiva Maria Ísis a dar uma chance para João Lucas. Salvador conversa com Orville. Maria Marta fala de Cristina para Amanda. Cora reclama por Cristina ter devolvido dinheiro para Maria Marta. Maria Ísis marca uma conversa com João Lucas. Maria Ísis dispensa Magnólia, que fica desconfiada. Jurema avisa a Jairo para arrumar sua mudança para o Rio de Janeiro. Tuane descobre que está sem dinheiro. Jairo furta uma senhora na rua. Amanda provoca Danielle.