Malhação: Sonhos

Lobão ameaça os integrantes da Galera da Ribalta. Jade tenta convencer Bianca e Duca de sua mudança. Pedro se declara para Karina, mas ela ignora o ex-namorado. Dandara incentiva os alunos a darem uma segunda chance para Jade. João sugere um plano para Pedro reconquistar Karina. João coloca uma câmera escondida na Academia Khan. Nando fica preso no duto do ar-condicionado da Khan. Barbara ajuda Wallace a cuidar de Joaquim. Karina fica sozinha na academia e Pedro se prepara para encontrá-la.

Nos Tempos do Imperador

Dolores nota que perdeu a carta de Pilar. Samuel diz a Pilar que Guebo não quer morar com eles. Tonico arma para Pilar e convida Eudoro e Dolores para sua posse no Rio de Janeiro. Guebo começa a lutar capoeira, e Cândida se preocupa. Luísa sente falta de Pedro, mas afirma a Justina que voltará para a França. Guebo agride Borges e se recusa a ir para a escola militar. Batista e Lota armam e conseguem o direito às terras invadidas. Pilar faz o parto de Clemência, que dá à luz gêmeos. Pedro e Teresa voltam ao Rio de Janeiro. Pedro procura Luísa.

Pega-Pega

Arlete conta a Júlio que participou de um crime para salvar sua vida e a de suas tias, e afirma ao filho que ambos erraram por amor. Arlete percebe que o chapéu onde estavam os documentos do acidente de Mirella estão no bazar da igreja. Antônia diz a Luiza que elas terão que ir até a cidade de Boa Era para falar com a babá de Bebeth. Arlete se desespera ao constatar que Elza vendeu seu chapéu com as provas do acidente de Mirella. Luiza aproveita que Eric foi para São Paulo e viaja com Antônia para Boa Era.

Império

Maria Marta se surpreende com a proposta de Maurílio para tirar José Pedro da cadeia. Elivaldo conta para Cristina que encontrou José Alfredo. Pietro fica receoso com a desconfiança de Juliane. Felipe ameaça denunciar Enrico. Maurílio afirma que Danielle voltará para a mansão. Xana e Naná especulam sobre quem jogou purgante na feijoada. Magnólia sofre com o fracasso de sua festa. Maurílio manda Téo publicar uma notícia sobre o seu casamento com Maria Marta. Helena descobre que os quadros de Salvador vão para leilão. Felipe conta para Cláudio tudo o que fez a mando de Enrico. José Alfredo descobre que o dinheiro que tinha em um banco da Suíça desapareceu.