Malhação: Viva a Diferença

Roney fica furioso com Keyla e Tato. Benê conta a Josefina que Deco é o pai de Tonico. Lica e Marta explicam a Felipe e Luís como foi a audiência no conselho tutelar. Samantha sugere a Clara que se insinue para Guto. Anderson e Fio elogiam a edição de Ellen do vídeo de apresentação das Garotas do Vagão na festa junina. Josefina tenta acalmar Roney, e ele pede para conversar com Tato. K2 e K1 incitam os alunos a falar mal de Keyla. Roney demite Tato e exige que o menino deixe sua casa.

Novo Mundo

Dom Pedro fica furioso com a chegada de Domitila. Thomas acerta com Querêncio o assassinato de Joaquim. Tibiriçá sente a presença de Thomas na floresta e pede que Piatã o ajude a afastá-lo. Domitila provoca Leopoldina. Os jagunços de Thomas se assustam com os barulhos que vêm da floresta. Licurgo e Hugo não conseguem acordar Germana e se preocupam. Domitila confirma suas suspeitas sobre Isaura e Pedro. Bonifácio alcança Leopoldina na estrada e segue com ela até a fazenda de Santa Cruz. Dom Pedro estranha o sumiço de Isaura. Anna amamenta Vitória e Joaquim fica encantado. Bonifácio se declara para Leopoldina.

Totalmente Demais

Arthur acusa Carolina de ter seduzido Germano para ajudá-la a vencer a prova contra ele. Carolina expulsa Arthur de casa. Montanha avisa ao inspetor da escola que denunciará Durão. Germano se entristece ao ver Lili com Rafael e afirma a Zé Pedro que reconquistará a ex-esposa. Eliza se surpreende ao ver Jonatas e Leila juntos na festa. Germano estranha a aproximação entre Jonatas e Leila. Leila beija Jonatas na frente de Eliza. Max é agredido por homofóbicos ao sair da boate.

Fina Estampa

Rafael afirma que se casará com Amália. Pereirinha comenta com Enzo que tem planos para Tereza Cristina. Rafael e Griselda se espantam quando Amália diz que havia uma cobra em seu carro. Zambeze tenta descobrir o que está acontecendo com Álvaro. Íris passa mal depois de falar com Luana, e Alice se comove. Renê estranha a ausência de Fred no restaurante. Tereza Cristina ameaça empurrar Fred da escada, mas ele se assusta e acaba caindo. Crô se desespera ao ver que seu amante está morto.