Malhação: Viva a Diferença

Roney e Tato visitam Keyla e o bebê no hospital. Keyla pensa em um nome para o filho e pede ajuda às amigas. Ellen promete a Dóris que não hackeará mais nenhuma rede de computadores. Lica se revolta contra Edgar. Tato enfrenta Aldo e sai de casa. Keyla se recusa a deixar o hospital com o filho, e as amigas a apoiam. Tato garante que cuidará do bebê com Keyla.

Novo Mundo

Joaquim chama por Anna. Piatã tenta tranquilizar Anna. Elvira descobre que foi enganada por Manoel. Jurema não gosta de ver o encantamento de Jacira por Joaquim. Germana tenta se aproximar da família real. Thomas se irrita com o desprezo de Pedro. Anna tenta conversar com Elvira, mas Thomas a interrompe. Thomas afirma a Sebastião que será nomeado ministro. Leopoldina se assusta com o comportamento de Carlota. Pedro tem sua primeira noite com a esposa. Joaquim se desespera ao saber que não pode deixar a aldeia sem o consentimento de Ubirajara.

Totalmente Demais

Dorinha sugere que Carolina aproveite seu período fértil para seduzir Arthur. Cassandra quer mudar o visual e pede ajuda a Kátia e Lurdinha. Zé Pedro avisa a Germano que fornecedores estão sondando sobre a postura da Bastille em relação à poluição do Rio Tamanduá. Marcão acusa Fabinho de estar investindo em Leila e termina o namoro com ela. Jonatas diz a Rosângela que viu Florisval com uma mulher. Rosângela expulsa Florisval de casa. Jonatas leva Eliza para conhecer sua família. Ao ver Arthur conversando com Lorena, Carolina decide seduzir Rafael para provocar ciúmes no empresário.

Fina Estampa

Antenor liga para Patrícia, que o destrata. Teodora conversa com Wallace sobre o prêmio que ele receberá com a luta. Carolina e Vilma pensam em fazer um perfil de Letícia em um site de relacionamento. Rafael e Amália têm sua primeira noite de amor. Griselda repreende Guaracy ao vê-lo no Le Velmont. Severino e Renê elogiam o trabalho de Griselda. Quinzé confronta Teodora, e uma jornalista acompanha a discussão.