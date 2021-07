Magazine Confira o resumo das novelas desta terça-feira, 6 de julho de 2021

Malhação Karina sonha com Pedro. Dandara convida seu coral para cantar, e Pedro consegue seguir o som até o acampamento. Joaquina insiste em se aproximar de René. Paty sente ciúmes de Duca. Henrique pede que João saia de sua barraca para ficar sozinho com Bianca, e o menino avisa a Gael. Bianca sugere que Karina considere as investidas de Pedro. Pedro pede para f...