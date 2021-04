Malhação: Sonhos

Cobra consegue sair da casa de Jade antes que Lucrécia o veja. Gael se desculpa com João. Karina beija Pedro após ouvir a música que o menino fez para ela. Mari pensa em Jeff enquanto arruma sua mala. Sol e Wallace tentam tirar o anel de Mari do dedo de Jeff. Nat liga para Duca, e Bianca atende. Todos da Galera da Ribalta aprovam a música de Pedro. Bianca encontra o papel em que Karina anotou a letra da música que Pedro fez para ela. Pedro descobre que Rogério precisará do estúdio por mais um dia. Duca reclama da presença de João em seu passeio com Bianca. Nat lembra de Alan. Gael aconselha Duca a esquecer a investigação sobre Alan. Mari implora para Franz deixá-la se despedir de seus amigos. Nat liga para Duca, e o menino pergunta se o apelido que o irmão lhe deu era Leo.

A Vida da Gente

Passa-se um mês. Manuela combina com Rodrigo de ir a uma consulta de Júlia no consultório de Celina. Lourenço esconde o desconforto com a notícia de uma possível gravidez de Celina. Wilson comenta com Moema que Laudelino nunca mais falou em Iná. Dora e Marcos combinam um encontro. Nanda critica Rodrigo por abandonar os amigos. Jonas diz a Cléber que vai dobrar o valor da proposta que fez a Lourenço. Iná fala para Moema que não quer mais saber de Laudelino. Alice avisa a Cícero e Suzana que vai procurar seu pai biológico.

Salve-se Quem Puder

Alan hesita em contratar Kyra/Cleyde. Dionice pensa em contar à família de Bia que ela voltou a treinar. Alexia fica chocada ao saber que Petra ficou com seu papel na novela. Renzo afirma a Lúcia que irá doar o dinheiro que ganhou ilegalmente. Téo não aceita a cópia da correntinha que Helena lhe dá, e explica que a joia o faz lembrar da moça que ele não conseguiu salvar no furacão. Alexia não gosta do interesse de Bel por Zezinho. Luna/Fiona pede um emprego para Vicky no Empório Delícia.

Amor de Mãe

Penha chega para resgatar Álvaro. Danilo sonda Thelma sobre o sítio. Raul e Sandro se desesperam ao não conseguir falar com Vitória. Nuno revela a Danilo que Thelma deixou o hospital com outro bebê nos braços após o incêndio. Durval pede ajuda a Carol para não revelar seu novo emprego a Natália. Betina decide vender suas ações da PWA. Davi volta à ativa, e Álvaro se irrita. Betina decide patrocinar Marina.