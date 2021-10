Malhação: Sonhos

Lobão ameaça Thawick e pergunta sobre Cobra. Cobra provoca Duca, e Dalva pede que o rapaz saia de sua casa. Pedro surpreende sua banda reunida, mas todos conseguem disfarçar a presença de Karina. Lobão trama contra Nat, mas Karina acaba interrompendo os planos do vilão. Bianca comenta com BB sobre seu beijo em João. Pedro mostra para Nando a música que compôs para esquecer Karina, sem perceber que ela o ouve. Lobão arma contra Nat e pede ajuda a Luiz. Rominho anuncia um show-surpresa da Galera da Ribalta e Pedro se enfurece. Karina aguarda o momento de cantar para Pedro.

Nos Tempos do Imperador

Justina convoca Pilar para socorrer Luísa. Tonico comemora com Christie ao saber que os ingleses não comprarão mais mercadorias brasileiras. Pilar tenta salvar a vida da condessa. Leopoldina garante a Isabel que, se não puder escolher seu marido, se recusará a casar. Pilar salva Luísa. Samuel se declara para Zayla. Eudoro reclama com Pedro do boicote dos ingleses. Pedro humilha Christie, e Tonico se revolta. Luísa se recupera e revela a Pilar que é amante de Pedro.

Pega-Pega

Luiza aceita a carona de Lourenço para ir ao cartório, sem saber que é observada por Eric. Eric repreende Luiza por ela não ter lhe contado que esteve com Lourenço. Sandra Helena confronta Malagueta por ter armado a prisão de Cíntia e afirma que ele pagará. Mônica conta a Evandro onde está escondida. Eric pergunta a Douglas se pode acessar as câmeras de segurança do seu computador. Lourenço insiste em falar com Luiza.

Império

Maurílio assiste à discussão entre Merival e José Alfredo. Felipe foge e Xana cuida de Cláudio. Josué tenta convencer José Alfredo de que Maria Marta pode estar envolvida com Merival. Maria Ísis enfrenta Maria Marta. Enrico avisa a Beatriz sobre o atentado e Leonardo tenta tranquilizá-la. José Alfredo humilha Maria Marta. Leonardo leva Enrico para o hospital. Maria Clara vê Maria Marta e Silviano dançando juntos. Orville confessa a Jonas que não quer mais explorar Salvador. Cláudio é operado e Leonardo conforta Beatriz. Maria Clara e João Lucas descobrem que Silviano já foi casado. Marilda vai à casa de Xana à procura de Luciano. Carmem denuncia Salvador. Beatriz intima Enrico a doar sangue para Cláudio. José Alfredo encontra Maurílio sentado em sua sala na joalheria Império.