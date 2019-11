Malhação: Viva a Diferença

Rita teme que Rui entre com um processo na Justiça. Guga se irrita com Max durante a sessão de terapia. Marquinhos ouve Camelo, Raíssa, Jaqueline, Anjinha e Cléber combinando um protesto no shopping. Nanda tenta convencer Raíssa a aceitar a música indicada por Rui. Lígia pensa em conversar com Rita sobre Rui. Max tenta impedir Guga de ir ao protesto. César não gosta quando Vânia chega para levar Milena para a manifestação. Marco anuncia que os manifestantes estão proibidos de entrar no shopping e Marquinhos se vangloria. Beto afirma a Filipe que Leila está interessada no amigo. Thiago vai à manifestação e Jaqueline comemora. Lígia procura Rita para falar de Rui.

Éramos Seis

Júlio repreende Alfredo. Lola critica Carlos por ter contado a verdade sobre Alfredo para Júlio. Karine usa Soraia para se fazer de vítima para Assad. Zeca tem uma reação alérgica ao produto usado por Olga. Alfredo afirma a Isabel que não pretende se casar. Assad tenta convencer Soraia a aceitar Karine. Candoca chega com as malas à casa de Olga e Zeca. Afonso reclama da falta de notícias de Inês e Carlos pensa em escrever para ela. Alfredo conhece Marion e volta para casa embriagado. Lola ouve Carlos usando Júlio para criticar Alfredo.

Bom Sucesso

Paloma afirma a Ramon que os dois são livres. Patrick conta a Ramon sobre o plano de Michelly para provocar ciúmes em Gabriela. Mario se sente traído ao descobrir que Silvana não está mais cega. Marcos apresenta Yuri como o novo gerente financeiro da Editora. Gisele avisa a Diogo que não quer mais saber dele, mas que ainda tem interesse no dinheiro da família de Alberto. Alberto tem uma ideia para alavancar a venda dos clássicos da Editora, envolvendo Paloma e Nana como estilista e desenhista. Marcos questiona Paloma sobre seus sentimentos por ele.

A Dona do Pedaço

Maria da Paz é levada para o hospital. Vivi marca um encontro com Otávio. Camilo revela a Álvaro a prova que a Polícia tem contra Jô. Antero liberta Régis. Camilo finge estar surpreso sobre o vazamento de informações confidenciais. Fabiana pede que Jô não a denuncie. Antero confunde Evelina com Marlene. Otávio acalma Vivi quanto a seu plano de fuga com Chiclete. Beatriz pede o divórcio a Otávio. Agno questiona Téo sobre a foto que incrimina Jô. Maria da Paz estranha quando Matilde fala de sua filha. Agno e Jô se unem contra Fabiana.