Malhação: Viva a Diferença

Keyla conta para as amigas sobre sua tentativa frustrada de ficar com Tato. Josefina faz uma aposta com Roney. Mitsuko não deixa Anderson falar com Tina. Ellen aceita o trabalho no colégio particular. Marta avisa a Lica que Luís e Clara irão jantar com elas. Roney flagra Keyla e Tato juntos. Ellen, Benê e Lica chegam para tomar conta de Tonico. Fio cobra sua aposta de Ellen. Keyla e Tato não conseguem ficar juntos.

Novo Mundo

Anna tenta acordar Thomas, e Joaquim observa desconfiado. Amália exige a presença de Cecília para a Madre. Piatã se declara e beija Jacira. Leopoldina impede Anna de contar a verdade para Joaquim e Thomas sobre a paternidade de seu filho. Joaquim se emociona ao falar do bebê de Anna e diz que desconfia de Thomas no partido português. Sob os cuidados de Peter, Thomas acorda e diz que apanhou ao tentar manter a ordem. Thomas pede para lutar ao lado do príncipe, e Pedro aceita. Anna cuida de Thomas e conta que Joaquim a salvou do ataque. Avilez anuncia que um navio português acabou de chegar para levar Pedro e Leopoldina de volta à Europa. Domitila incentiva Francisco a montar uma comitiva para apoiar Dom Pedro e diz que vai com o irmão na viagem. Avilez e Joaquim duelam.

Totalmente Demais

Carolina não gosta de saber que Eliza mora na casa de Arthur. Jacaré diz a Braço que Rafael é a pessoa que pode lhe dizer onde Nina está. Jacaré manda Riscado vigiar Rafael. Leila consegue um estágio na revista Totalmente Demais. Jonatas critica Rosângela por aceitar as investidas de Florisval e lembra à mãe que o ex-padrasto está com outra mulher. Leila consegue encontrar o endereço do Bar Boca da Mata. Lili descobre informações sobre o passado de Sofia.

Fina Estampa

Pereirinha é resgatado pelos bombeiros, e Celeste tenta acalmar Griselda. Vilma liga para Quinzé e Antenor e avisa que o pai está de volta. Tereza Cristina diz que promoverá uma festa no dia em que Griselda for morar no condomínio. Griselda fala para Pereirinha que Guaracy é seu noivo. Juan Guilherme diz a Fábio que deixará de sair com diversas mulheres. Griselda mostra para Pereirinha a certidão provando que ela é viúva. Quinzé, Antenor e Amália decidem se o pai fica ou vai embora de casa.