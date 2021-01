MALHAÇÃO VIVA A DIFERENÇA

Gabriel incentiva Tato a conversar com Keyla. Dóris avisa a Bóris que se encontrará com Ellen no Cora Coralina. Keyla e Tato esclarecem a desavença que tiveram por causa de K2. Bóris diz a Edgar que não expulsará Rafael. Ellen solicita a ajuda de Dóris em seu projeto. Edgar se recusa a ir com Malu ao encontro de JM. Luís gosta da atuação de Fio no comercial e sai com Clara para comemorar. Keyla se decepciona quando Tato afirma não querer namorar ninguém. Dóris libera a entrada de outros alunos para o CineCora. Felipe procura Lica. JM mostra para Malu sua ideia para difamar o Cora Coralina. Clara e Fio veem Malu e JM juntos.

FLOR DO CARIBE

A polícia chega ao porto, mas Arruda e os capangas conseguem fugir. Cassiano e os tenentes conseguem libertar Samuel. Isabel avisa a Ester e Lindaura que Samuel foi levado para o hospital. Arruda avisa a Hélio que Samuel morreu e exige o pagamento pelo serviço. Dionísio dá a vice-presidência da empresa para Hélio e informa que a sala de Alberto passará a ser dele. Natália e Juliano combinam os preparativos para o casamento. Isabel pede a Mantovani sua transferência para outra cidade. Alberto fica surpreso ao ouvir Hélio avisar às secretárias que foi nomeado vice-presidente da empresa.

HAJA CORAÇÃO

Giovanni confessa que procura algo que possa comprovar sua inocência no caso da explosão no depósito da empresa. Enéas tenta chamar a polícia, mas é impedido por Camila. Carol aconselha Shirlei a falar com Cris sobre a visita de Jéssica. Henrique pede ajuda a Felipe para contar a Beto sobre o namoro com Penélope. Francesca aceita o convite de Beto para viajar com ele e Tancinha ao Rio de Janeiro. Beto pede a Tonho que contrate um helicóptero para procurar Apolo. Aparício dá a senha do computador para Giovanni seguir com sua investigação. Guto leva dois homens para ajudá-lo a forçar Adônis a pagar o dinheiro que lhe deve. Shirlei pede a Carol para gravar o embate com Adônis e ameaça colocar o vídeo nas redes sociais se Guto não parar. Camila desiste de se entregar ao amor de Giovanni quando ele se nega a dizer o nome da mulher que estava com ele no cinema. Beto pensa na possibilidade de Apolo estar morto e diz que não sossegará até achar o piloto.

A FORÇA DO QUERER

Zeca é levado por um policial, e Erica fica aflita. Ivana enfrenta Irene. Ritinha vai para a casa de Edinalva. Zeca tenta explicar para o agente federal o único problema que teve com a polícia. Erica avisa a Abel e Nazaré sobre a prisão de Zeca. Eugênio e Irene seguem para o aeroporto. Joyce entra no avião, senta-se ao lado de Eugênio, e Irene fica atordoada. Zeca presta esclarecimentos sobre algumas fotos que o policial lhe mostra. Erica conta para Abel qual é a acusação que pesa sobre o filho dele. Edinalva e Ritinha ficam aliviadas quando descobrem o motivo da prisão de Zeca. Joyce se reconcilia com Eugênio, e Irene fica furiosa. Silvana pede a Simone para bloquear todos os jogos que estiverem em seu computador. Elvira aparece no baile funk, e Bibi a coloca no camarote. Zeca é levado para um presídio. Erica informa a Alan sobre a prisão de Zeca, e o treinador decide não contar nada para Jeiza. Ruy e Ivana recebem uma foto de Joyce e Eugênio juntos. Dantas comenta com Eurico que podem ter descoberto o culpado pelo incêndio no restaurante. Elvira volta do baile funk, e Heleninha se surpreende. Dantas diz a Caio que foi Bibi quem ateou fogo no restaurante.